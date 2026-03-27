◆２６年北中米Ｗ杯欧州プレーオフ▽準決勝スウェーデン３―１ウクライナ（２６日）欧州プレーオフの準決勝８試合が行われ、８チームが決勝に進出した。スウェーデン―ウクライナの一戦は、スウェーデンが３―１で勝利し、日本と同組となるＦ組の“ラスト１枠”入りに王手をかけた。＊＊＊日本、オランダ、チュニジアと同じＦ組の欧州プレーオフ枠（パスＢ）出場を懸けた一戦は、スウェーデンに軍配が上がった。前