日々の忙しさに追われていると、しっかり考えることなく「まあ、いいや」と流れ作業のように目の前の業務をこなしてしまいがちだ。情報を集めて資料をまとめるだけなら、今や生成AIで十分。そんな時代に人間が本当に身につけるべき「思考力」とは何か、戦略コンサルタントが解説する。※本稿は、戦略コンサルタントの望月安迪『コンサルタント3年目までの必修ビジネススキル キャリアを踏破するためのサバイバルマップ』（SBクリエ