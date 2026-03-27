◆センバツ第８日▽２回戦専大松戸８―３九州国際大付（２６日・甲子園）８強が出そろった。専大松戸（千葉）は、「９番・ＤＨ」で先発出場した吉田颯人（はやと）捕手（２年）が８回にＤＨ制導入後、甲子園１号となる左越え３ラン。高校球史に名を刻む一発などで昨秋の明治神宮大会王者・九州国際大付（福岡）を下し、２０２３年春の過去最高成績に並んだ。＊＊＊春の夜空にアーチをかけた。専大松戸・吉田は一塁を