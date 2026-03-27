◇ナ・リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（2026年3月26日ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が26日（日本時間27日）、開幕戦のダイヤモンドバックス戦前にメディア対応し、2年連続で開幕投手を務める山本由伸投手（27）への絶大な信頼感を示した。エースへの信頼感は揺るがない。開幕のマウンドへと送り出す山本について「彼がやるべきことをやるだけだと思う」と話した指揮官。期待することに