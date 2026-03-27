「ブルワーズ１４−２ホワイトソックス」（２６日、ミルウォーキー）ホワイトソックスは２桁失点で大敗。だが村上宗隆内野手がデビュー戦で初安打初本塁打をマークした。１３点を追う九回、甘いスライダーを完璧に捉えた。打球は打った瞬間に行ったとわかる豪快な一発。初安打が初本塁打という偉業を達成した。チームは大敗を喫したが、村上にとっては大きな第一歩となった。この日は第１打席、第２打席と冷静に四球を選び