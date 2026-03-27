タレント、モデルの明日花キララ（37）が26日夜、Xを更新。自身の顔と、元AKB48のタレント福留光帆（22）の顔を並べたポストに対し、私見を述べた。明日花は、一部ユーザーが明日花の顔写真と福留の顔写真を左右に並べ、明日花のほうを「女性が好きな顔」とし、福留のほうを「男性が好きな顔」と書いたポストを添付。「女だけど福留さんの顔好き」とつづった。これに対しさまざまな反響のコメントが多く寄せられたが、明日花は続く