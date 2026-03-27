2026年は「026(お風呂)」の語呂にちなむ“1000年に一度のお風呂の年”だ。銭湯、温浴施設、サウナなどの関連団体は、この節目の年を盛り上げようと「2026 お風呂の年プロジェクト」を進めており、大塚製薬は特別協賛企業として参画している。これを受け、同社は3月26日から「ポカリお風呂プロジェクト」を開始し、温浴施設での飲用体験提供やSNSキャンペーンなどを通じて、お風呂文化の盛り上げを後押しする。「ポカリお風呂プロジ