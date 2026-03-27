読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！長年熱心に応援していた清純派アイドル。ある日の生配信中に起きた思いもよらないハプニングが、すべてを崩壊させることになります。すべてを捧げた推し活の日々私は、ある人気男性アイドルを長年応援しています。彼は「清純派でファンが恋人」を売りにしていて、いつもファンを大切にしてくれる姿が大好きでした。「俺にはみんながいるから、リアルな彼女なんて絶対に作らない。