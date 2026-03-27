トレンド感と可愛らしさを兼ね備えた新作スニーカーが登場♡FILAから「WAVYDAY FLOW」が発売され、K-POPガールグループILLITを起用した新ビジュアルも公開されました。厚底シルエットにリボンのようなストライプをあしらったデザインは、ガーリーにもカジュアルにもマッチ。さらに購入者限定のノベルティも用意され、見逃せない話題のアイテムとなっています♪ トレンド感たっぷりの厚