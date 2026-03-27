米大リーグ、ブルワーズとの開幕戦の9回、メジャー初本塁打を放つホワイトソックス・村上宗隆＝26日、ミルウォーキー（共同）【ミルウォーキー共同】米大リーグ、ホワイトソックスへ今季移籍した村上宗隆内野手（26）が26日、ミルウォーキーで行われたブルワーズとの開幕戦でメジャー初本塁打を放った。「6番・一塁」で出場し、九回に右越えへソロを運んだ。試合は2―14で敗れた。村上は2018年に熊本・九州学院高からドラフト1