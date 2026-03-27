プロ野球が27日に開幕。これを前に、各地で対戦カード同士の監督による前日会見が行われました。今季からDeNAの一軍監督に就任している相川亮二監督は、現役時代にヤクルトでもプレー。この際、ヤクルトの新監督である池山隆寛監督とも、選手・コーチとして、ともに戦ってきました。池山監督の印象について相川監督は、監督という立場で対することは初めてだとしながら「池山さんは2軍監督を長くやってらっしゃるというところで、