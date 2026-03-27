2024年に成立した改正民法により、これまで離婚後は単独親権のみが認められていましたが、2026年5月までに施行される新制度では、共同親権を選択することも可能になります。この法改正では、子どもの最善の利益を確保するため、親権制度の見直しだけでなく、養育費の支払確保に向けた法定養育費制度の創設や先取特権の付与など、実効性のある対策も導入されます。本記事では、共同親権の基本的な仕組みや運用方法、法定養育費の特