26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026 開幕前日SP』に出演したプロ野球ニュース解説陣が阪神のリリーフ陣について言及した。谷繁元信氏が離脱した石井大智について「去年53試合投げて防御率0点台。その穴をどう埋めるか、そこが一つ不安だと思うんですよね。去年石井がちょっとだけいない時期があったんですけど、あんまりチーム状態が良くなかった。そこを誰が埋めるのかがポイントになると思いますね。何