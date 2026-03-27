26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026 開幕前日SP』に出演した館山昌平氏と笘篠賢治氏が、楽天・前田健太について言及した。館山氏は「年齢の割にはボールが強いですし、しっかり制球のところも本来の彼の投球をオープン戦、キャンプから見ていますので、おそらくやってくれる。先日、二軍で少し打ち込まれたところもありますけど、早い段階でエラーが出ている方が、シーズン入りやすいのかなと。間違いなく