「りくりゅう」ペア“高級外車”で2ショット公開に反響あり！2026年3月もいよいよ終盤に差し掛かり、世界中を熱狂の渦に巻き込んだミラノ・コルティナ冬季オリンピックの閉幕からおよそ1か月が経過しました。しかし、日本中に感動の嵐を巻き起こしたアスリートたちの余韻は、今もなお色濃く残っています。【画像】超カッコイイ！「りくりゅう」ペア“高級外車”との「2ショット」を見る！なかでも、フィギュアスケート・ペア