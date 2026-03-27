現地３月26日、北中米ワールドカップ（W杯）欧州プレーオフ・パスBの準決勝で、ウクライナとスウェーデンがスペインで激突した。同パスのもう１カードはポーランド対アルバニアで、準決勝と決勝を制した１チームが、今夏のW杯において日本、オランダ、チュニジアがいるグループFに入る。開始６分、アウェー扱いのスウェーデンがいきなり先制。10番のニグレンが送った低く鋭いクロスに、アーセナルでプレーするヨケレスがダイレ