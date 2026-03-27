アメリカのトランプ大統領は、イランの発電所などへの攻撃の延期について、4月6日まで期間を10日間延長すると表明しました。アメリカのトランプ大統領は26日、SNSに投稿し、イランの発電所などエネルギー施設への攻撃の延期について、アメリカ東海岸時間で4月6日午後8時＝日本時間では4月7日午前9時まで延長すると表明しました。イラン政府から要請があったとしています。トランプ氏は、これまでは27日まで発電所などへの攻撃を停