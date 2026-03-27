閣議に臨むトランプ米大統領（左）とヘグセス国防長官＝26日、ホワイトハウス（ロイター＝共同）【ワシントン、イスタンブール共同】トランプ米大統領は26日、交戦するイランの発電所とエネルギー施設への攻撃を10日間延期すると交流サイト（SNS）で発表した。新たな期限は米東部時間4月6日午後8時（日本時間7日午前9時）とした。21日の警告後、延期は2度目。イラン政府の要請に応じたと主張した。早期の交渉入りを模索するが、