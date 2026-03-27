不動産ファンド「みんなで大家さん」をめぐる集団訴訟で、出資金の全額返還を命じる判決が言い渡されました。不動産ファンド「みんなで大家さん」は年利7％の分配金を出資者に払うとうたい、3万7000人以上から2000億円を超える出資を集めました。しかし、去年7月以降に、主力商品の「ゲートウェイ成田」を含むほとんどの商品で分配金の支払いが停止したため、およそ2500人の出資者が232億円あまりの返還を求め、集団提訴しました。