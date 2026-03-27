アメリカ国防総省が、イランへの地上部隊の投入など含む「最終攻撃」を検討しているとアメリカのメディアが報じました。ニュースサイト・アクシオスは26日、複数の当局者などの話として、国防総省がイランへの「最終攻撃」に向けた軍事オプションを検討中だと伝えました。「最終攻撃」には石油の積み出し拠点となるカーグ島やホルムズ海峡にあるララク島への地上作戦、イラン産の原油を輸出する船舶の拿捕など、複数の選択肢が検討