韓国発のグローバルガールグループ「ＬＥＳＳＥＲＡＦＩＭ」（ルセラフィム）の日本人メンバーで、ＳＡＫＵＲＡこと宮脇咲良が２７日までにインスタグラムを更新した。「実は」と始め、「２８歳になってました」と報告。１９日が誕生日だった宮脇は鏡越しの自撮りショットや、バースデーケーキのロウソクを吹き消す姿などの写真をアップした。この投稿には多くの祝福と「綺麗とかわいいをずっと更新してる」「パジャマっぽ