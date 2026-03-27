【モデルプレス＝2026/03/27】フジテレビ朝の情報番組『めざましテレビ』が、3月30日より放送枠をあさ9時まで拡大。なにわ男子の新コーナーがスタートする。【写真】なにわ道枝＆人気モデル、再現度が高いと話題「うるわしの宵の月」実写化ビジュアル◆「めざましテレビ」枠拡大でパワーアップ1日の始まりとなる朝の大切な時間を“明るく爽やかに視聴者の皆さんと一緒に過ごしたい”というコンセプトで、ニュース、エンタメ、スポ