日常の“あるある行動”を観察、その先を2択で予想して小判をBET！優勝賞金100万円を目指し、8人の勝負師たちが激突する！ ©ABCテレビ 千鳥の2人がそれぞれMCを務める2つのバラエティ番組を、一挙にお届けする3時間スペシャル『千鳥ナイト』。大悟がMCを務める後半は「ライフイズBET」をお届けする。誰もが一度は経験したことがあるような日常の“あるある行動”を観察し、ターゲットが次にとる行動を「赤」「青」2択