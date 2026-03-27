リニア中央新幹線の静岡工区について、静岡県とJR東海の対話が完了し、年内に工事が着工される可能性が浮上してきました。きのう、静岡県庁で開かれた専門部会では、静岡工区のトンネル工事に伴う南アルプスの生物多様性への影響について、JR東海が対策案を説明し、県の専門部会はいずれも「妥当」と判断しました。これで、県側が求めた28の対話項目がすべて了承されたことになり、長年にわたって続いた議論は区切りを迎えました。