◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-西武(27日、ZOZOマリン)開幕戦で戦うロッテのサブロー監督と西武の西口文也監督が26日、前日会見に臨みました。サブロー監督は「昨年最下位のチームらしく開き直ってファンの皆様がびっくりするようなゲームができたら」と意気込むと、西口監督は「昨年（西武は）5位だったので（笑）」と、自虐コメントで返し、「昨年は守り勝つ野球でしたけど、今年はなんとか打ち勝つ野球、1点でも多くとってそうい