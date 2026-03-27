IOC＝国際オリンピック委員会は、2028年のロサンゼルスオリンピックから女子種目に出場する全ての選手に性別を確認するための遺伝子検査を行うと発表しました。IOCは26日、次の2028年ロサンゼルス大会から女子種目に出場する全ての選手を対象に性別を確認する遺伝子検査を行うと発表しました。これで出生時の性別と自身が認識する性別が異なるトランスジェンダーの選手は女子競技への参加が認められなくなります。IOCのコベントリ