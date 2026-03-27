3月27日（金）の『ザワつく！金曜日』では、高嶋ちさ子がゆりかもめ（東京臨海新交通臨海線）に乗り込み、いま話題の最新スポットに向かう。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回放送される企画は、ちさ子が司会進行役の高橋茂雄（サバンナ）とともに、ゆりかもめに乗ってお出かけする「高嶋ちさ子の初めてのゆりかもめ」。高橋によると、目的地はちさ子に関係のある場所だという。車の運転が大好きなちさ子が鉄道に乗る