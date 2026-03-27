遠藤航、南野拓実、久保建英といった主軸選手の負傷離脱が相次ぐ中、器用さと勝負強さを兼ね備える背番号15にかかる期待は大きくなるばかりだ。日本代表MF鎌田大地(クリスタル・パレス)は昨年12月中旬からの約1か月半にわたる負傷離脱を乗り越え、W杯最終予選から一度も欠けることなく今回のイギリス遠征に合流。W杯前最後の活動に向けて「チームとしてやりたいことや守備の仕方、攻撃でも良い積み重ねができている。誰が出て