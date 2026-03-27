初めての日の丸で躍動を誓う。U-21日本代表の韓国遠征メンバーに選出されたFW福永裕也(京都産業大)は「生き残りが懸かっている。このメンバーの中で自分の特長をどれだけ出して割って入っていくかがすごく大事。みんなよりこの活動に懸ける思いは強い」と意気込んだ。U23アジア杯を制覇した大岩剛監督体制のU-21日本代表。優勝後初の活動では、トルコ遠征から急きょ韓国遠征に変更された影響もあり、海外組はゼロ。一方で、先