開催：2026.3.27会場：リグリー・フィールド結果：[カブス] 4 - 10 [ナショナルズ]MLBの試合が27日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとナショナルズが対戦した。カブスの先発投手はマット・ボイド、対するナショナルズの先発投手はケード・カバリで試合は開始した。2回表、5番 ジョセフ・ウィーマー 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでナショナルズ得点 CH