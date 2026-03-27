開催：2026.3.27会場：アメリカンファミリー・フィールド結果：[ブリュワーズ] 14 - 2 [Wソックス]MLBの試合が27日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとWソックスが対戦した。ブリュワーズの先発投手はジェイコブ・ミジオロウスキー、対するWソックスの先発投手はシェーン・スミスで試合は開始した。1回表、1番 チェース・マイドロス 6