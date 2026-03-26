「アディダス スケートボーディング（adidas Skateboarding）」 が、スケートボーダーの西矢椛の初のシグネチャーシューズとして、「テッキラ カップ X モミジ（TEKKIRA CUP X MOMIJI）」を4月4日に発売する。アディダス直営店や全国のアディダス スケートボーディング取扱店舗で販売するほか、3月30日から4月6日までCONFIRMEDアプリで抽選販売を受け付ける。【画像をもっと見る】西矢は2007年生まれ、大阪府松原市出身。オリ