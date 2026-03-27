PC淡路は4月9日、10〜12時に、就労支援事業所向けの「パソコン修理 技術職体験会・説明会」を、センタープラザ（兵庫県神戸市）の西館6階にて開催する。参加にあたっては、事前申し込みが必要となる。●PC修理の技術を活用した就労支援モデル「つなぐリペア」同社は、PC修理の技術を活用した就労支援モデルとして、低単価作業から脱却してスキルを身につけつつ工賃向上を目指す「つなぐリペア」を開始している。この取り組み