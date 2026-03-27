世界の「闇スポット」にカズレーザーがガチ潜入する新番組「闇レーザー」が始動。3月27日（金）Hulu独占配信開始（毎週金曜日配信・全6話）、4月18日（土）25時30分〜26時30分 日本テレビ（関東ローカル）にて地上波放送。芸能界屈指の知性派芸人・カズレーザー（メイプル超合金）が、41歳にして人生初の海外渡航ロケを決断。向かった先は世界の謎多き闇スポット。危険、貧困、犯罪――そうした言葉で語られる「闇スポット」。しか