東京・中央区のマンションで火災が発生し、一時、1人が取り残されました。26日午後5時過ぎ、中央区新富の9階建てマンションで「煙が見える」と119番通報がありました。火はマンションの5階部分から上がり、この火災で一時、70代の男性が取り残されましたが、駆けつけた消防隊によって救助され、けがはありませんでした。