東京・目黒区で住宅5棟が燃える火災があり、2人が死亡しました。27日午前0時半ごろ、目黒区自由が丘で「火事で逃げ遅れている人がいる」と119番通報がありました。この火事で住宅2棟が全焼するなど5棟が燃え、火元の家に住む70代くらいの男性と隣接する家に住む80代くらいの女性の2人が死亡しました。警視庁が2人の身元の確認を進めています。