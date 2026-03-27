さぁいこう！！プロ野球は２７日にセ・パ同時開幕し、２０２６年シーズンが始まる。２年連続Ｂクラスからの逆襲を期す広島は、球団では２２年以来の新人４選手が開幕１軍入り。球団史上初となる新人開幕１番起用が確実となっているドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝は平常心を強調した。８年ぶりのリーグ制覇と４２年ぶりの日本一へ、新井カープは新顔を乗せて船出する。２月のキャンプから突っ走ってきた。「練習