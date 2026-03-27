防衛省は、海上自衛隊のイージス艦が巡航ミサイル「トマホーク」の発射能力を獲得したと発表しました。防衛省によりますと、アメリカに派遣している海上自衛隊のイージス艦「ちょうかい」は、改修や乗員の訓練などを完了し、トマホークの発射能力の獲得を確認しました。トマホークは射程が長く、低空を飛ぶアメリカ製の巡航ミサイルです。日本政府は、自衛のために敵の基地などを攻撃する「反撃能力」の保有に向け、最大で400発を