『プラダを着た悪魔２』が5月1日より日米同時公開されるのを記念し、『金曜ロードショー』（日本テレビ系／毎週金曜21時）では公開1週間前の4月24日に、前作『プラダを着た悪魔』を放送する。【写真】『プラダを着た悪魔』より場面カット『プラダを着た悪魔』は、20年前の2006年に公開され、“働く女性のバイブル”と呼ばれて時代を席巻した、ゴージャス＆ユーモラスなサクセスストーリー。舞台は華やかなファッション業界。