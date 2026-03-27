俳優の鈴木亮平が主演を務めるドラマ『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の公式Xが25日、最終回を目前にした“最終回ロングスポット”を公開した。【動画】『リブート』“最終回ロングスポット”3月29日の放送で最終回を迎える本作。先週の第9話では最終回の予告がほとんど流れなかったが、今回のロングスポットでは、合六（北村有起哉）の「子どもには手を出したくなかったんですけどねえ…」というセリフに重なり、早瀬陸の