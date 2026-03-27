いよいよフィナーレを迎える連続テレビ小説『ばけばけ』。人々の暮らしも価値観も急速に変化した明治日本を舞台に、名もなき人々の心の物語に焦点を当てた本作。半年間、涙と笑いで彩られてきたこの物語の中には、数々の名言、そして思わず笑ってしまう迷言たちが誕生してきた。本稿では、そんな言葉の数々を手がかりに、『ばけばけ』の世界を全2回にわたって振り返る＜第2回＞。【写真】「あの人は…本当に世話が焼ける」名シー