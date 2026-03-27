◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神）の１週前追い切りが２６日、栗東トレセンで行われた。推進力にあふれていた。メイショウタバルは太宰（レースは武豊）が騎乗し、ＣＷコースでスマートサニー（６歳オープン）を２馬身追走。向こう正面までしっかり我慢を利かせて、直線は一杯に追われた。手綱が動くと素早い反応で力強く伸び、６ハロン８０秒５―１