ドバイワールドカップデーは３月２８日、ＵＡＥ・ドバイのメイダン競馬場で行われる。坂井瑠星騎手（２８）＝栗東・矢作芳人厩舎＝は、スポーツ報知のコラム「ＳｈｏｏｔｉｎｇＳｔａｒ」特別版で、昨年３着に敗れたドバイ・ワールドＣ・Ｇ１にフォーエバーヤングとのタッグで挑む思いを現地から届けた。今週末はいよいよドバイ・ワールドＣです。今年も、フォーエバーヤングとともに挑みます。ドバイ・ワールドＣは中学生