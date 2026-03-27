歌手の倖田來未が、大胆な衣装姿をアップした。２７日までに自身のインスタグラムを更新し「本日Ｄｅ−ＣＯＤＥｔｏｕｒＤＶＤＢｌｕ−ｒａｙ発売！！こちらライブ中に出てくる映像撮影中」と説明。「水の中でたくさんのコードに繋がれてるシーン。ブルーバックで想像しながらの撮影。１番辛かったのは、浮いてる風笑腹筋ちぎれそーでした笑笑」と過酷な撮影だったそうだ。その撮影の様子を公開。極小の面積の黒い衣