何かにつけて「うちも一緒に♪ 」と便乗してくるママ友に悩まされていたC子さん。習い事の送迎や、工作の材料集めまで頼られ続け、モヤモヤ。ついに我慢の限界を迎えたのは、ずっと楽しみにしていた運動会の日でした。早起きして用意した観覧場所とお弁当を前に、起きた出来事とは──。 恐怖の＜便乗ママ＞ 私の息子・B男には、A男というクラスメイトがいるのですが、このA男のママである、D子のことで、最近頭を悩ませて