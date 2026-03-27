いよいよドジャースが３連覇に向けて開幕戦に臨む。ドジャースは２６日（日本時間２７日）、ダイヤモンドバックスを本拠ドジャースタジアムに迎えて行われる開幕戦を前に球団公式インスタグラムを更新。「２度のチャンピオンは準備万端だ」と記し、開幕投手としてマウンドに上がる山本由伸投手（２７）の球場入り姿をアップした。山本は２つのチャンピオントロフィーの間を黒のトップスにベージュパンツ、サングラスをかけて