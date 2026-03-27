2025年4月、アメリカで公開された1本の韓国アニメーション映画が、米映画界で大きな話題を呼んだ。映画の名は『キング・オブ・キングス』。英国の文豪チャールズ・ディケンズの「The Life of Our Load（私たちの主の生涯）」を原案とする本作では、ディケンズが息子ウォルターに、「王の王」の物語を語り聞かせるという形で物語が進んでいく。【画像】アメリカで『パラサイト』をしのぐ大ヒット。『キング・オブ・キングス』の場