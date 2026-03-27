2025年9月に始まったNHK連続テレビ小説『ばけばけ』は、淡い色合いで照明にこだわった映像であったり、川島小鳥の写真によるオープニング、主題歌と内容とのリンク、登場人物のなにげない会話劇、ときにコントのような時間などが、これまでにない“朝ドラ”として話題になっている。【写真】視聴者が朝から泣いた「無音の30秒」…トキ＆ヘブンの夫婦愛を感じる名シーンを振り返るヒロインは、小泉八雲の妻・セツをモデルにした