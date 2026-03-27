大成建設で16年もの長きにわたって社長、会長を務めてきた山内隆司。“大成建設の天皇”と呼ばれた山内氏が、ジャーナリスト・森功氏の取材に、安倍政権時代の秘話を明かした。（敬称略）【画像】米軍基地の建設現場（沖縄県名護市辺野古）の周辺海域に集まる抗議船◆◆◆政府専用機の乗り心地は？山内は第二次安倍政権時代の「地球儀を俯瞰する外交」に寄り添い、ビジネスを展開してきた。前大成建設会長の山内隆司氏（右）は、