地を這うフォルムの改造車に乗り、気高くアクセルを踏み込む女性たちがいる。「異端扱い」もなんのその、愛車に並々ならぬ情熱を捧げる彼女たちの素顔に迫る！【画像】「普通の車として使いたかったのに、夫が勝手に…」結婚前は免許すらなかった1児の母が乗り回す“ｂB”の内外観を一気に見る今回は、bBをカスタムする「加藤製作所」さんをご紹介。最初は改造車に乗ることに抵抗があったが、今では「どんどんやって」と夫に促